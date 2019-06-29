Рейкьявик, , 09:26 — REGNUM

В 2019 году впервые за 17 лет в Исландии не откроется китобойный сезон. Экоактивисты рады этому известию, но причина кроется вовсе не в соображениях защиты животных, передает канал n-tv 29 июня.

В 1986 году вступил в силу запрет на ловлю китов, установленный Международной китобойной комиссией. Исландия входит в число стран, не придерживающихся его. Две исландские китобойные компании заявили, что в этом сезоне не начнут ловлю китов.

Специализирующаяся на ловле малых полосатиков компания IP-Utgerd объявила, что из-за расширения зоны, где запрещен лов, ее судам придется выходить далеко в море. К этому она не готова. Вместо ловли китов компания займется ловлей голотурий. Компания Hvalur объясняет пропуск сезона тем, что не успела подготовить свои суда к работе.

В 2018 году в Исландии было выловлено 145 обыкновенных и шесть малых полосатиков. До 2023 года власти страны установили ежегодную квоту на вылов китов: до 209 обыкновенных и до 217 малых полосатиков.