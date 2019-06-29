Пхеньян, , 08:50 — REGNUM

МИД Северной Кореи положительно относится к предложению президента США Дональда Трампа о его встрече с северокорейским лидером Ким Чен Ыном на границе с Южной Кореей, однако внешнеполитическое корейское ведомство пока не получило от американской стороны официального запроса на это. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, его слова приводит 29 июня агентство ЦТАК.

«Это очень интересная идея, однако мы не получали официального предложения на этот счет», — говорится в заявлении Цой Сон Хи.

Также в нем подчеркивается, что такая встреча могла бы стать хорошим поводом для улучшения отношений между КНДР и США.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп сообщил в своем Twitter, что он хотел бы встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном во время своего будущего визита в Южную Корею.