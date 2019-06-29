Осака, Япония, , 08:41 — REGNUM

Власти США по итогам встречи председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с американским президентом Дональдом Трампом выразили готовность не вводить новые пошлины на китайские товары. Об этом сегодня, 29 июня, сообщает агентство «Синьхуа».

Встреча Трампа с Си Цзиньпином прошла сегодня в японском городе Осака, где проходит саммита «Большой двадцатки». Лидеры двух стран разговаривали порядка 80 минут. По итогам встречи заявлений сделано не было.

Однако центральное китайское агентство «Синьхуа» сообщает, что главы двух государств смогли договориться о том, что Вашингтон больше не будет вводить новых пошлин на китайские товары. Кроме того, торговые делегации Китая и США продолжат обсуждение дальнейших вопросов торговли между двумя странами и проработку нового торгового соглашения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США при президенте Трампе считают Китай своим главным стратегическим соперником на мировой арене. Трамп развернул против Китая торговую войну с целью заставить американский капитал покинуть КНР и вернуться обратно в США. Он ввёл высокие пошлины на товары, произведенные на территории Китая, для которых американский рынок был основным рынком сбыта.