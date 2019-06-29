Лондон, , 08:42 — REGNUM

Британская телекомпания BBC обнародовала запись, на которой бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон грубо оскорбляет французов, пишет газета Daily Mail.

На кадрах, снятых для документального фильма, Джонсон использует очень грубое слово «turds» — так он выражает недовольство французской стороной, придерживавшейся очень жесткой позиции в переговорах по Brexit. По требованию британского МИД эти кадры были вырезаны, чтобы не навредить межгосударственным отношениям.

Сам политик заявил, что «не помнит» таких высказываний со своей стороны. В настоящее время Борис Джонсон претендует на роль лидера Консервативной партии, а вместе с ней — на должность премьер-министра Великобритании.