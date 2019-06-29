Осака, Япония, , 08:32 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках саммита «Большой двадцатки» в японском городе Осака, выразил турецкому лидеру беспокойство в связи с закупкой Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом сегодня, 29 июня, сообщает пресс-служба Белого дома США.

Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган. Саммит G20 в Осаке

Трамп отметил, что в США с тревогой относятся к тому, что Турция, будучи членом военного блока НАТО, закупает зенитно-ракетные комплексы С-400 российского производства.

Президент США призвал Турцию к совместной работе по укреплению Североатлантического альянса. Также Трамп и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и сотрудничество между Турцией и США по достижению «общих целей» в Арабской республике.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня же в Осаке состоялась встреча Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным. На этой встрече президент Турции с радостью заявил, что поставки российских С-400 идут в полном соответствии с графиком и без сбоев.

Напомним, что США пытаются заставить Турцию отказаться от российских С-400, так как видят в них угрозу для военной инфраструктуры Североатлантического альянса в том случае, если они будут поставлены на боевое дежурство на территории Турции.