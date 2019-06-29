Киев, , 08:33 — REGNUM

Депутат Верховной рады Украины Николай Скорик назвал главу МИД станы Павла Климкина позором для украинской дипломатии. Он сделал это 29 июня в прямом эфире телеканала NewsOne.

«Я считаю, что Климкин — это вообще позор украинской дипломатии, начиная с внешнего вида и заканчивая результатами его работы», — заявил Николай Скорик.

Также, по мнению депутата украинской рады, внешность очень важна для дипломата, так как он представляет собою элиту государственной службы, которая должна оставаться таковой во все времена.

Кроме этого, Скорик рассказал, что Верховная рада в настоящее время недееспособна и потому объявление новым президентом Украины Владимиром Зеленским внеочередных выборов очень важно, так как без рады новый глава государства не может поменять главу МИД, руководство СБУ и главного прокурора.

Отметим, ранее, 27 июня, Владимир Зеленский рассказал, что он узнает о действиях украинского МИД из интернета и что Павел Климкин не согласовывал с ним ответ на российскую ноту по поводу украинских моряков.