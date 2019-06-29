Лондон, , 08:33 — REGNUM

Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев. 28 июня этом сообщает BBC со ссылкой на результаты собственного расследования.

По данным издания, Денис Сергеев прибыл в лондонский аэропорт «Хитроу» 2 марта. Он покинул столицу Великобритании 4 марта — в день, когда Сергей Скрипаль и его дочь Юлия отравились сильнодействующим химическим веществом. Отмечается, что утром 3 марта Сергеев находился в центре города, где мог встретиться с двумя другими обвиняемыми по «делу Скрипалей».

Напомним, после отравления Скрипалей правительство Великобритании обвинило российских граждан в причастности к этому инциденту. В частности, обвинения были предъявлены Александру Петрову и Руслану Боширову, которых в Великобритании назвали возможными сотрудниками ГРУ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне президент России Владимир Путин прокомментировал «дело Скрипалей» в интервью изданию Financial Times. Путин отметил, что причастность России к отравлению Скрипалей остаётся недоказанной, а «возня вокруг шпионов и контршпионов» не должна определять развитие международных отношений.