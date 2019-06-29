Осака, Япония, , 08:07 — REGNUM

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках саммита «Большой двадцатки» в японском городе Осака. Об этом сегодня, 29 июня, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе переговоров лидеры двух стран в очередной раз обсудили поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию. Эрдоган подчеркнул, что сам процесс поставок идёт без помех и задержек. Кроме того, турецкий лидер подчеркнул, что совместное производство ракет для этих комплексов и обмен технологиями имеют особое значение для Турции.

«Мы продолжаем наблюдать за процессом по поставкам С-400 и относительно нашего согласия, к которому мы пришли в Душанбе… Насколько я понимаю, в процессе этой поставки нет какой-либо отсрочки», — сказал президент Турции.

Напомним, что ранее генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев рассказал, что первые зенитно-ракетные системы С-400 будут поставлены турецкой стороны в июле 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, соглашение о поставках в Турцию четырех дивизионов российских С-400 было достигнуто ещё осенью 2017 года. Стоимость данного контракта — $2,5 млрд. При этом половину этой суммы покроет российский кредит.

Власти США активно давят на Турцию, которая все ещё является членом НАТО, чтобы она отказалась от закупки российских С-400. Вашингтон грозит Анкаре всяческими карами, в том числе санкциями и отменой поставок истребителей F-35, но турецкое руководство твредо намерено купить российские С-400.