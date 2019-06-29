Мадрид, , 08:08 — REGNUM

Исполняющий обязанности главы испанского МИД Жозеп Боррель объяснил своё высказывание о России как о «старом враге», его слова приводит 29 июня издание El Periodico.

По словам дипломата, он считает, что это русские дипломаты неправильно интерпретировали его высказывание.

«Я не говорил, что Россия являлась врагом Испании, я имел в виду Европу», — заявил Боррель.

Также он отметил, что его высказывание означало, что Европа видит как её перестает защищать её старый защитник — США, и появляется старый соперник — Россия.

Кроме этого, испанский дипломат отметил, что его высказывание означало, что из-за появления Китая как нового системного конкурента, у трех крупных стран, столкнувшихся с новой холодной войной, отношения с Европой стали иными.

«Я думаю, что русские чрезмерно отреагировали, мы их упрекнули в этой чрезмерной реакции, и все нормализовалось. У нас нет никаких проблем», — заключил исполняющий обязанности главы МИД Испании.

Отметим, ранее, в мае текущего года, Жозеп Боррель в интервью этому же изданию назвал Россию «старым врагом», представляющим угрозу. За это посол Испании в России Фернандо Вальдеррама был вызван в МИД России, где ему было указано на то, что такие высказывания наносят ущерб двусторонним отношениям между странами, а МИД Испании счел реакцию российской стороны чрезмерной.