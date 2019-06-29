Осака, Япония, , 08:08 — REGNUM

Кандидат от Европейской народной партии Манфред Вебер больше не претендует на должность председателя Европейской комиссии. Об этом пишет газета Welt am Sonntag со ссылкой на информированные круги.

Решение было принято вечером 28 июня на встрече глав государств и правительств стран Европейского союза в японской Осаке. Оно согласовано с руководителями партий Европейского парламента.

Не исключено, что преемником Жана-Клода Юнкера будет выбран политик, имя которого ранее не упоминалось в гонке за главным постом в Брюсселе. В переговорах стали звучать имена премьер-министра Ирландии Лео Варадкара, президента Литвы Дали Грибаускайте, исполнительного директора Всемирного банка Кристалины Георгиевой.

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