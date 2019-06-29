Берлин, , 03:59 — REGNUM

Германия и Нидерланды намерены объединить усилия для создании первого в мире «военного интернета». Об этом сообщает издание ZDNet.

Интернет (сс) Sgt. Gemma Iglesias

Как уточняется, соответствующее соглашение было подписано министрами обороны двух стран 26 июня во время саммита глав военных ведомств НАТО в Брюсселе.

Предполагается, что новая сеть получит название Tactical Edge Networking (TEN) и в перспективе должна будет объединит военные сети всех государств — членов альянса.

На первом этапе посредством сети планируется наладить связь между наземными операциями армии ФРГ и тактической коммуникационной программой FOXTROT министерства обороны Нидерландов.

Сообщается, что штаб-квартира TEN будет открыта в немецком городе Кобленц, а центр технологического дизайна планируется открыть в нидерландском Амерсфорте. Стоимость реализации проекта на его первом этапе оценивается в несколько миллионов евро.