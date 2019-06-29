Лондон, , 02:21 — REGNUM

Британский певец Элтон Джон заявил, что «глубоко расстроен» интервью президента России Владимира Путина газете The Financial Times, в котором тот высказался о людях с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

«Я категорически не согласен с вашим мнением о том, что политика мультикультурализма и сексуального разнообразия в наших обществах устарела. Я нахожу двуличие в вашем комментарии, что вы хотите, чтобы ЛГБТ «были счастливы» и что «у нас нет с этим никаких проблем», — написал артист на своей странице в Instagram.

Элтон Джон напомнил, что фильм «Рокетмен» был «подвергнут жёсткой цензуре» в российском прокате, и из него были удалены все гомосексуальные сцены. «Это выглядит как лицемерие для меня», — отметил он.

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Напомним, ранее Владимир Путин в интервью высказал мнение, что современная либеральная идея себя изжила, а некоторые её элементы, включая мультикультурализм, признали нереалистичными сами западные лидеры.

Он также отметил, что в российском обществе «ничего не имеют против людей нетрадиционной сексуальной ориентации», но при этом призвал не забывать «культуру, и традиции, традиционные устои семей, которыми живут миллионы людей коренного населения».

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