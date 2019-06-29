Вашингтон, , 01:26 — REGNUM

Вашингтон ввёл санкции в отношении сына президента Венесуэлы Николаса Мадуро — члена Национального учредительного собрания республики Николаса Эрнесто Мадуро Герра. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов США.

Как полагают в Вашингтоне, сын венесуэльского лидера «предпринимал усилия для распространения пропаганды», а также получал незаконную прибыль от разработки рудников «вместе с Николасом Мадуро и его супругой Силией Флорес».

Кроме этого отмечается, что в начале 2019 года Мадуро Герра «разрабатывал стратегию оказания давления» на вооружённые силы Венесуэлы с целью не допустить доставку гуманитарной помощи в страну.

Как передавало ИА REGNUM, днем ранее США также ввели санкции в отношении заместителя министра финансов Венесуэлы Луго Гомеса и главы национальной электрокорпорации Corpoelec, экс-министра электрических мощностей Мотты Домингеса.