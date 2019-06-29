Москва, , 01:18 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп поручит своим подчинённым проработать с московскими коллегами вопросы, затронутые на его переговорах с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил журналистам глава МИД России Сергей Лавров.

«Президент США Дональд Трамп сказал, что его сотрудники, которые присутствовали на беседе, получат поручения заниматься этими вопросами со своими московскими коллегами», — сказал российский министр.

Лавров добавил, что настрой на дальнейшие перспективы отношений Москвы и Вашингтона по итогам встречи — «очень хороший».

«Атмосфера — конструктивная. Подтверждено и даже инициировано желание обсуждать широкий спектр проблем — от экономики до стратегической стабильности. Мы подтвердили наши инициативы, которые были представлены в этих вопросах в Гамбурге и в прошлом году в Хельсинки», — добавил он.

Как передавало ИА REGNUM, встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 28 июня на полях саммита G20 в японской Осаке. Переговоры продлились почти полтора часа. Стороны затронули целый ряд вопросов: обсуждался уровень двусторонних торгово-экономических отношений, а также ситуация в Сирии, Иране, Венесуэле и на Украине.

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