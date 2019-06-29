Москва, , 01:12 — REGNUM

Министр иностранных дел России Сергей Лавров охарактеризовал как конструктивную состоявшуюся на полях саммита G20 встречу лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Говорили о том, какой у нас сейчас объем экономического сотрудничества, которое, между прочим, увеличивается, несмотря на санкции», — приводит слова министра пресс-служба МИД России.

Также, по словам Лаврова, лидеры двух стран говорили о Сирии и «мельком — об Украине». Обсуждалось положение дел в Ближневосточном регионе: ситуация в Персидском и Оманском заливах, ситуация с перспективой развала Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана.

Кроме этого, Путин и Трамп говорили «о стратегической стабильности, о том, что необходимо не допускать гонку вооружений, начать диалог», отметил глава МИД.

«Мы готовы ко всем этим разговорам. Посмотрим, как американские коллеги будут работать после этой, по-моему, очень важной и конструктивной встречи», — заключил Лавров.

Напомним, встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 28 июня на полях саммита G20 в японской Осаке. Переговоры продлились почти полтора часа. Стороны затронули целый ряд вопросов: обсуждался уровень двусторонних торгово-экономических отношений, а также ситуация в Сирии, Иране, Венесуэле и на Украине.