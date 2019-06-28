Донецк, , 23:23 — REGNUM

В ходе миномётного обстрела, устроенного украинскими силовиками в Донбассе, один из снарядов попал в крышу дома престарелых в городе Ясиноватая, сообщает 28 июня РИА Новости со ссылкой на Ясиноватскую городскую администрацию.

ВСУ (cc) U.S. Army Europe

Представители горадминистрации уточнили, что от взрыва мины никто не пострадал, учреждение продолжает работать в обычном режиме.

Горадминистрация подчёркивает, что вокруг обстрелянного украинскими карателями дома престарелых расположены жилые дома и нет никаких объектов, имеющих военное назначение.