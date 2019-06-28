Тбилиси, , 20:51 — REGNUM

Председателю Межпарламентской ассамблеи православия и депутату российской Госдумы Сергею Гаврилову (КПРФ) могут запретить въезд в Грузию, заявил 28 июня глава грузинского МВД Георгий Гахария.

Об этом Гахария сообщил в ответ на вопрос журналистов о вариантах реакции официального Тбилиси на желание Гаврилова вновь посетить Грузию.

Напомним, 20 июня в Тбилиси радикалы устроили массовые беспорядки, поводом для которых стало размещение председателя Международной ассамблеи православия Сергея Гаврилова в кресле спикера парламента Грузии.

Позже участники беспорядков напали на отель Radisson, в котором проживала российская делегация, и пытались штурмовать здание парламента в центре Тбилиси.

Как ни странно, президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила в происходящем Россию, прямо назвав её «врагом».

В ответ на эти антироссийские выходки власти России ввели временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией и рекомендовали туристам из РФ не посещать эту страну.

Стоит отметить, что обслуживание туристов из России является одним из немногих источников дохода для населения Грузии.