Осака, Япония, , 20:51 — REGNUM

Президент Российской Федерации Владимир Путин пришел на ужин в честь лидеров стран «Большой двадцатки» со своим термосом. Ужин состоялся сегодня, 28 июня в японском городе Осака.

Владимир Путин Kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА Новости пояснил, что термос главы государства наполнен чаем. «Это связано с тем, что он постоянно пьет чай из этого термоса», — рассказал Песков.

Стоит отметить, что на данном ужине президент США Дональд Трамп пил колу, премьер-министр Японии Синдзо Абэ — саке, а президент Франции Эммануэль Макрон пил вино.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский лидер далеко не в первый раз появляется со своим термосом. Так, в 2014 году на пресс-конференции он также был вместе с ним. Тогда Песков рассказал, что у президента Путина есть личные чашки-термосы. Эти термосы были заказаны специально для президента России, они выполнены в белом цвете с гербом РФ.