Киев, , 19:52 — REGNUM

Глава украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз» Юрий Витренко прокомментировал слова руководителя российского публичного акционерного общества «Газпром» Алексея Миллера о транзите российского газа через территорию Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что российская госкомпания на данный момент не получала от украинской стороны официальных предложений заключить контракт на своп газа вместо транзитного соглашения.

При этом Миллер прямо сказал, что «поезд Киева ушел», так как евросоюзное законодательство не позволяет «Нафтогазу» подписать новый контракт до прекращения предыдущего.

Однако Миллер отметил, что Москва в общем-то готова продлить действующий контракт в случае его целесообразности.

Также Миллер, отвечая на вопрос о том, что будет, когда срок действующего контракта на транзит истечет, пошутил, что 1 января 2020 года будет Новый год, а значит, «будет весело».

Витренко в этой ситуации не до шуток, так как Украина реально может оказаться без газоснабжения в случае, если транзита российского газа через её территорию не будет. Глава «Нафтогаза» вместо поиска конструктивного подхода к решению проблемы обвинил «Газпром» в несоблюдении контрактных обязательств. При этом что именно Москва не соблюдает, он не пояснил.

«Господин Миллер рассказывает о готовности вести переговоры о каких-то новых поставках по цене ниже цены в Германии. То есть «Газпром» не хочет поставлять газ по более высокой цене, а хочет по более низкой цене. Кто-то в это верит?» — написал Витренко на своей странице в Facebook.

Что касается свопа, то о нем российская сторона, по словам Витренко, заговорила впервые, и нет никакой конкретики.