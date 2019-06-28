Санкт-Петербург, , 18:50 — REGNUM

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов выполнил своё обещание и назначил Олега Капитанова на должность председателя комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила вечером 28 июня пресс-служба Смольного.

Олег Капитанов Assembly.spb.ru

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов во время заседания городского правительства предложил депутату Заксобрания Петербурга от ЛДПР, своему сопернику на губернаторских выборах Олегу Капитанову возглавить упомянутый комитет Смольного.

Капитанов согласился и на следующий день, 26 июня, согласно его заявлению, Заксобрание Петербурга прекратило депутатские полномочия Капитанова.

В тот же день Капитанов сдал в Горизбирком 147 подписей муниципальных депутатов в поддержку своего выдвижения в губернаторы. Однако этого всё равно недостаточно для прохождения муниципального фильтра, который в Петербурге составляет 155 подписей.

Читайте также: ЛДПР подтвердила условия ухода Капитанова в Смольный

28 июня в ЛДПР неожиданно заявили, что Олег Капитанов согласился возглавить комитет Смольного якобы «под давлением чиновников городской администрации», и в ближайшее время он напишет заявление об отставке.

По словам Владимира Жириновского, ЛДПР продолжит участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга, а Олег Капитанов доставит в Горизбирком недостающие подписи муниципальных депутатов, чтобы быть включенным в избирательный бюллетень.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга состоятся в Единый день голосования 8 сентября 2019 года. На высший пост в исполнительной власти города пока претендуют 28 кандидатов.