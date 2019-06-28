Тегеран, , 18:16 — REGNUM

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обратился к руководству США с призывом уничтожить всё химическое оружие, имеющееся в распоряжении Вашингтона, сообщает агентство Mehr.

Костюм химической защиты Mil.ru

Глава МИД Ирана заявил, что этот шаг мог бы стать главным компонентом в деле создания мира, которому не угрожает химическое оружие массового уничтожения.

«Полная ликвидация арсенала химического оружия США как единственного владельца такого оружия в мире» является непременным условием такого мирового порядка, подчеркнул министр иностранных дел Ирана.

Напомним, США не выполняют взятых на себя обязательств по полному уничтожению химического оружия, объясняя это тем, что у них не хватает денег на такие мероприятия.