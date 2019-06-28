Екатеринбург, , 18:00 — REGNUM

Избирательную комиссию Екатеринбурга возглавил бывший секретарь комиссии Вадим Антошин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в горизбиркоме.

Комиссия выбрала руководителя с помощью тайного голосования. Кандидатура нового главы была предложена областным избиркомом

Работающий в городской комиссии с 2008 года Антошин — выпускник Уральской государственной юридической академии. Его приняли в комиссию по инициативе облизбиркома. Ранее Антошин работал в сфере юридического сопровождения некоммерческих организаций.

Пост секретаря, ранее занимаемый Антошиным, временно перешёл Анне Синдяшкиной.

Напомним, предыдущий руководитель горизбиркома Илья Захаров в июне 2019 года стал главой аппарата мэрии Екатеринбурга. Захаров возглавлял городскую комиссию с 2007 года.

Слухи о том, что его место может занять Антошин, появились на прошедшей неделе. Позднее эту информацию подтвердили и официально.