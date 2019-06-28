Тбилиси, , 17:52 — REGNUM

Депутата Госдумы России Сергея Гаврилова, в связи с визитом которого в Тбилиси начались инициированные оппозицией акции протеста, в следующий раз в Грузию не пустят. Об этом заявил журналистам министр внутренних дел Георгий Гахария.

Сергей Гаврилов Duma.gov.ru

Министра попросили прокомментировать слова самого Гаврилова, который в беседе с российскими СМИ заявил, что в следующий раз собирается приехать в Грузию в качестве паломника.

Георгий Гахария первоначально пытался уклониться от ответа на этот вопрос, заявлял, что Гаврилов сейчас его вообще не интересует, но по настоятельному требованию журналистов все же сформулировал свою позицию.

Депутаты парламента Грузии от оппозиционных фракций «Национальное движение» и «Европейская Грузия» подняли шум вокруг фигуры Гаврилова из-за того, что, по их информации, он участвовал в боевых действиях против Грузии во время абхазской войны и нарушил закон Грузии «Об оккупации». Обвинения опроверг сам Гаврилов, а также министр внутренних дел Грузии, который еще 20 июня заявил, что до визита российской делегации ее члены были проверены на нарушение закона «Об оккупации». По информации Гахария, двоим членам делегации, которые нарушили этот закон, во въезде в Грузию было отказано. Гаврилов же данного закона не нарушал.

Что касается акции протеста и разгона митинга у здания парламента 20 июня, министр еще раз заявил, что митинг был мирным только до 22 часов вечера, после чего перерос в попытку насильственного штурма парламента.

«Эта акция была мирной ровно до 10 часов вечера. И грузинская полиция неоднократно заботилась о демонстрантах на улицах Тбилиси в разное время и в разные годы. Но после того, как эта акция приняла абсолютно насильственный характер и конкретные организованные группы осуществили нападение на полицию и государственные институты, конкретно — на парламент, полиция, разумеется, была обязана действовать. И тут нельзя обвинять министерство, полицию как институт. Они закона не нарушали. Все действия, осуществленные полицией, были в рамках закона. Кроме отдельных случаев, полиция выполнила свою основную функцию», — пояснил Гахария.

А относительно своей отставки, которой так усиленно требуют участники ежедневных акций протеста в Тбилиси, министр заявил, что отставка для него не проблема, но в данном случае она ничего не решит. «Отставка — это самое простое дело», — подчеркнул Гахария.

Напомним, что поводом для начала в Тбилиси акций протеста стал визит депутата Госдумы России Сергея Гаврилова, который в ранге председателя Межпарламентской ассамблеи православия должен был вести в здании парламента Грузии 26-ю сессию МАП. Соратники Саакашвили из «Единого национального движения» и их единомышленники из «Европейской Грузии» ворвались в зал заседаний, обвинили Гаврилова в «оккупации» кресла председателя парламента и сорвали сессию.

А за стенами парламента начались акции протеста против российской «оккупации» и с требованиями отставки главы МВД, председателя парламента и проведения следующих парламентских выборов по пропорциональной системе.

Председатель парламента был отправлен в отставку спустя два дня после «эпопеи» с Гавриловым, затем лидер правящей партии заявил о готовности к консультациям по переходу на пропорциональную систему выборов в парламент. Первоначально такие уступки были одобрены оппозицией, но после негативных оценок со стороны Саакашвили те возобновили критику правительства.

Акции в Тбилиси не прекращаются. Они начинаются каждый день в 19:00 часов и заканчиваются поздно ночью уже следующего дня. Формально организаторами акции называются гражданские активисты и студенты, но их слаженный характер и наличие множества сценических элементов говорят о том, что за этими акциями стоит «поднаторевшая» в подобной активности политическая сила.