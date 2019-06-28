Москва, , 17:42 — REGNUM

Настроение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй не имеет ничего общего с запросом на честное партнёрство. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 28 июня, об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

Ирина Яровая Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Тональность и настроение госпожи Мэй выглядят как панихида по её политической карьере, и не имеют ничего общего с реальным положением России и запросом на честное партнёрство», — сказала Яровая.

Премьер-министр Тереза Мэй во время встречи с президентом Владимиром Путиным на полях саммита G20 заявила о невозможности нормализации отношений с Россией.

Яровая напомнила, что провокации Мэй дискредитировали ее же политику.

«Манёвры, совершенные Мэй в сторону сфабрикованных обвинений и провокаций в адрес нашей страны не принесли в конечном счете желаемого результата, а лишь дополнительно дискредитировали и без того наполненную ошибками политику премьер-министра», — отметила зампредседателя Госдумы.

Обоснованный оптимизм России был и остаётся в опоре на суверенитет, равную и неделимую безопасность и международное право, констатировала Яровая.

«И горизонт такого сотрудничества со всеми странами мира с нашей стороны всегда открыт», — заключила она.

Мэй заявила о том, что «не может быть нормализации наших двусторонних отношений до тех пор, пока Россия не прекратит безответственные и дестабилизирующие действия, угрожающие Великобритании и ее союзникам».