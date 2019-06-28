28 июня 2019 | Время чтения 5 мин

Как поведут себя во время турбулентности инициаторы идей, подводящих страну к черте кризиса? Как говорят простые смертные – инициаторы прыгнут на борт самолета и полетят в свои западные резиденции, где живут их семьи. Интересно, самолеты будут беспилотными? Не случится ли сбой в работе системы? А нужны ли «западной земле» такие люди или ей пригодятся лишь только их деньги и иное имущество, а от прочего – «человеческого» балласта «западная земля» избавится?

Галина Смирнова, , 17:16 — REGNUM

Взаимовыручка и домашнее хозяйство — это, что всегда спасало россиян в трудные минуты переживаний страны. С каждым днем политика ЦБ и, взращённого им и, уже отказывающегося поддаваться его же контролю — Сбербанк в купе с налоговыми органами пытаются взять под контроль доходы и расходы физлиц. Сбербанк пытается вывести на чистую воду самозанятых, контролировать денежные передвижения по счетам предпринимателей — чуть что, блокируя операции, а вместе с тем — парализует их бизнес, ФНС готов облагать налогами все живое и неживое. Уже ни у кого не вызовет удивление, если вдруг решат обложить оброком каждую курицу и каждое снесенные ей яйцо. Ведь разговоры о введение налогов на домашних животных уже ведутся. Вот и в министерстве экономразвития РФ стали поговаривать о необходимости разработки мер введения контроля над расходами граждан страны. Как сообщало ИА REGNUM, на конференции «Налоги 2019» заместитель директора департамента инвестиционной политики Минэкономразвития России Бэлла Панина заявила, что в её министерстве рассматривается возможность установления контроля над расходами физических лиц для сокращения теневого сектора экономики. Она пояснила, что идея контроля вытекает из ситуации, когда физическое лицо тратит существенно больше, чем задекларировано в его доходах. Экономические эксперты тут же ринулись в бой — стали заявлять о безумности данной идеи. Экономист Михаил Делягин в эфире НСН решительно посоветовал ведомству Максима Орешкина не лезть не в свое дело:

Заплатил налоги — ешь спокойно!

«Какое отношение Минэкономразвития имеет к доходам и расходам граждан? К фискальным вопросам? И какое отношение к борьбе с теневыми доходами имеет департамент инвестиционной политики? В Минэкономразвития, видимо, не знают, но борьбу с теневой экономикой у нас весьма успешно ведут Федеральная налоговая служба и Банк России. Понятно, что людям в Минэкономразвития хочется говорить хорошие слова, но неужели им до такой степени нечем заняться? Департаменту инвестиционной политики до такой степени безразличен провал инвестиций в России, что он занимается совершенно не своим делом? Господину Орешкину было бы неплохо изучить деятельность ФНС, чтобы его подчиненные не подставляли его таким смешным образом. Разве что минэкономразвития готовится приписать себе чужие достижения. Тогда это нелепое высказывание становится совершенно разумным»

После того, как информация о рассмотрении идеи по контролю за расходами граждан разлетелась в СМИ, минэкономразвития поспешил выдать официальный пресс-релиз, где открестился от причастия к данной инициативе, объяснив, что министерство не только не ведет разработку соответствующего законопроекта, но и не имеет планов по его разработке. Также в МЭР подчеркнули, что вопрос выявления крупных необоснованных расходов не выходит за рамки дискуссий на экспертных площадках. ИА REGNUM отмечало, что идея контроля расходов граждан вбрасывалась в общественное пространство ещё в 2016 году. Тогда говорили, что за ней стоит Минфин и его глава Антон Силуанов, но и это ведомство опровергало информацию. Что стоит за попытками «залезть под подушку» к народу? Деньги? Хочется больше денег и контроля?

В феврале 2016-го года известный экономист Яков Миркин заявлял изданию Коммерсантъ о том, что именно серая экономика — зарплаты в конверте, садики-огородики, неучтенное личное подсобное хозяйство, лесозаготовки или торговые услуги мимо кассы, спасает от гибели большинство народа страны, тем самым, спасая экономику от более тяжелых последствий в момент кризиса. По словам Миркина, личное подсобное хозяйство, которое, тем не менее, стремятся учитывать, перед кризисом давало более 40% сельскохозяйственной продукции, по картофелю — примерно 80%. Нужно понимать, что наши огороды, сады — это реальное огромное подспорье для семей с низкими бюджетами. Так было всегда — прежде всего в регионах, потому что всегда были очень низкие заработные платы, и домашние бюджеты всегда складывались из этой помощи.

«Мы недооцениваем значение серой экономики как амортизатора, особенно в моменты кризиса. Во время кризиса она адаптивна. Когда спрашивают, почему в Греции не началось народное восстание, когда семь лет падал ВВП и упал, по-моему, на 27%, ответ заключается в том, что Греция — эта страна, которая по доле серой экономики является самой «продвинутой» среди развитых стран в Европейском союзе. У нас, по оценке Всемирного банка на рубеже 2010-х годов, доля серой экономики была чуть больше 40%», — отметил в интервью изданию Яков Миркин.

По его словам, социальные риски в России начнут резко повышаться вместе с понижением размера ВВП — когда произойдет его трехкратное снижение до4,5 — 5 тысяч долларов на душу населения, то мы вернемся к началу 2000-х, к концу 90-х годов.

Есть ли у нас в стране предпосылки для роста экономики?

Фискальная и межбюджетная политика Минфина РФ по выстраиванию взаимоотношений федерального с региональными бюджетами, а также противоречащие логике действия, причем совершаемые без какого-либо стеснения — по заимствованию иностранных кредитов на фоне стабильно высокого в цене доллара и при этом снижению бюджетных ассигнований для возврата ранее взятых иностранных займов, рост налоговой нагрузки и планов по сбору штрафов с юрлиц, вместе с денежной политикой Минфина и ЦБ сводят шансы роста экономики на нет!

Что происходит в роковые дни-годы кризиса в стране, особенно, если народ лишен «подушки безопасности», когда его «огородик» разорен? Наступает анархия, как модно сейчас говорить на западный манер — турбулентность, а вместе с ней растет преступность, снижается рождаемость.

Как поведут себя во время турбулентности инициаторы идей, подводящих страну к черте кризиса? Как говорят простые смертные — инициаторы прыгнут на борт самолета и полетят в свои западные резиденции, где живут их семьи. Интересно, самолеты будут беспилотными? Не случится ли сбой в работе системы? А нужны ли «западной земле» такие люди или ей пригодятся лишь только их деньги и иное имущество, а от прочего — «человеческого» балласта «западная земля» избавится? Не зря существует русская поговорка — «Семь раз отмерь, потом отрежь»!