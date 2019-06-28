28 июня 2019 | Время чтения 4 мин

Прежний политический курс местечковых элит СНГ с завязкой на глобалистские группы в США в новых политических реалиях себя исчерпал. В странах СНГ грядёт смена элит и крупнейшее перераспределение собственности с 90-х годов. Выражением этого станет перераспределение ресурсов в конфигурации власти. Чистка старых элит набирает обороты.

Александр Халдей, , 20:11 — REGNUM

Сначала приведу несколько фактов.

Советский плакат «Будь бдительным!»

В России полным ходом набирает обороты процесс арестов высокопоставленных ключевых чиновников родом из 90-х и их финансовой обслуги в бизнесе. Осуждён Улюкаев, арестованы Арашуков и Абызов, зачищаются крупнейшие системные банки, увольняются ключевые генералы силовых структур, вовлечённые в бизнес-связи со старыми политиками и прикрывающие их коммерческие интересы. Открыто дело против основателя автодилера «Рольф» по обвинению в отмывании денег. Такие знаковые фигуры, как Борис Минц и Давид Якобашвили спешно покинули Россию.

Михаил Прохоров продаёт компанию «Обувь России», Борис Ковальчук продал свою долю в «Интер РАО», прилетевший из-за границы Фридман обсуждает продажу «Альфа-банка». ТГ-каналы сообщают, что десятки богатейших людей России с большими скидками продают бизнес из-за опасений утратить активы в результате трансфера-2024, ибо не ясно, что и как будет после ухода Владимира Путина. Фигура преемника, у которого не будет обязательств перед ельцинской семьей, пугает олигархов старого формата, живших в коррупции как рыба в воде.

В Молдавии от власти в результате выборов при консенсусе России, Европы и США отстранён крестный отец всей молдавской политики Владимир Плахотнюк. Настолько, что бежал из страны и утратил все посты в политических структурах. Плахотнюк — порождение лихих 90-х, выросший на коррупции, криминале, развале СССР и коллаборационизме с США. Впереди передел власти и собственности, появление новых элитных групп, новые внешние и внутренние союзы.

Владимир Плахотнюк (слева) (cc) Saeima

В Киргизии Атамбаев лишён статуса экс-президента, выведен из-под неприкосновенности и будет арестован по серьёзным обвинениям, влекущим пожизненный срок заключения. Отсидеться в своём доме в селе у него не получится, а бежать ему некуда. Атамбаев — это запредельная киргизская коррупция, отмывочный бизнес, возможно, вовлеченность в наркотрафик (связь с Плахотнюком) и отмывание денег от контрабанды с Китаем.

Подрывая эти основы обогащения, новые киргизские элиты отказываются от наследства и меняют основы внешней и внутренней политики. Именно для другой политики требуется развалить старые структуры и арестовать их лидера Атамбаева, находящегося в положении киргизского Ельцина. По сути, новые группы во власти в Киргизии такими действиями посылают знак о смене принципов и целей политики.

В Грузии после попытки местных марионеток США развязать новую русско-грузинскую войну Россия приняла решение запретить авиасообщение с этой республикой. Под прикрытием временного прекращения туристических маршрутов в Грузию, служащих важным средством поддержания грузинской экономики, по сути, объявляются неприемлемыми элитные финансовые контакты с Грузией, ставшей одной из крупнейших финансовых прачечных после Молдавии и Прибалтики.

Киргизия. Празднование Дня независимости республики. 31 августа 2017 года President.kg

Как всё это понимать?

Прежний политический курс местечковых элит СНГ с завязкой на глобалистские группы в США в новых политических реалиях себя исчерпал. В странах СНГ грядёт смена элит и крупнейшее перераспределение собственности с 90-х годов. Выражением этого станет перераспределение ресурсов в конфигурации власти. Чистка старых элит набирает обороты. Их выталкивают из политики, давая возможность уйти с частью заработанного. Кто против — тех сажают или посадят.

Наличие общих интересов у бывших республик СССР объективно толкает их если не к сближению, то к пересмотру прежних концепций. Новые элиты ищут способы существования в дистанцировании от целей и интересов США, так как это стало опасным для выживания. Коррупция больше не рассматривается как средство достижения элитного консенсуса, как это было в период слабости центральной власти в Москве.

Теперь системная коррупция препятствует центру развивать регионы и защищать долгосрочные интересы своих правящих классов. Все режимы, основанные на использовании так называемых ландроматов — прачечных самообслуживания, термине, применяемом к отмыванию денег с участием финансовых структур, замкнутых на демократов в США и местных коррумпированных политиков, зачищаются и демонтируются.

Это говорит не о том, когда Владимир Путин и Дональд Трамп заключат «Большую сделку», а о том, что она уже заключена и на части направлений реализуется.

Интервью Владимира Путина газете The Financial Times Kremlin.ru

В России время старых договорённостей с «Семьёй» и системными либералами прошло. Владимир Путин, уже отбросив всякие обтекаемые формулировки, открыто объявил об этом в интервью Financial Times. Путин сдержал все обещания, хотя ему это очень дорого стоило. С его уходом с поста президента у преемника будут полностью развязаны руки в отношении тех, кто стоял у истоков развала СССР, и будет проводиться совершенно другая политика.

Причем это общая тенденция во всех странах СНГ, что выражает осознанную элитами объективную потребность. В связи с разным географическим положением цели у бывших республик СССР будут по-прежнему разные, но область совпадения интересов значительно расширится. Новые условия создают новые кооперационные возможности, но в целом ситуация характеризуется усилением влияния Китая и России и уменьшением влияния США. Многополярный мир давно стал реальностью, и лишь США продолжают цепляться за уходящую химеру своего былого единоличного главенства.