Киев, 28 июня 2019, 17:06 — REGNUM
Украинский политолог Юрий Романенко назвал действия министра иностранных дел Украины Павла Климкина «вражеским ответным ударом» по президенту Владимиру Зеленскому. Об этом Романенко написал на своей странице в Фейсбук, комментируя переписку МИД Украины с Кремлем без санкции Зеленского по украинским морякам.
По его словам, наличие мажоритарной системы выборов не позволит Зеленскому «добить» политсилу экс-президента Пера Порошенко.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня Зеленский заявил, что действия Верховной рады и министра иностранных дел Климкина «могут поставить под угрозу возврат наших моряков». Зеленский упрекнул Климкина за то, что тот направил России ответную ноту по морякам без его ведома и санкции.
Он призвал Климкина не делать заявлений от лица Украины и «направить ноту родителям моряков, думаю, им будет интересно это услышать».
Напомним, 26 июня МИД Украины ответило на ноту России, в которой РФ попросила у Украины «уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством». В ответе упоминается нота МИД России Украине от 25 июня, в которой «содержится циничное предложение о предоставлении украинской стороной письменных гарантий участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством».