Минск, , 17:05 — REGNUM

Договор о стратегическом партнерстве между Таджикистаном и Белоруссией, а также межправительственные соглашения о сотрудничестве в разных сферах подписаны 28 июня в Минске по итогам состоявшихся сегодня переговоров Александра Лукашенко и Эмомали Рахмона. Об этом сообщают пресс-службы белорусского и таджикистанского лидеров.

«Особо хотел бы отметить значение Договора о стратегическом партнерстве между Республикой Таджикистан и Республикой Беларусь, — сказано в заявлении для прессы таджикистанского лидера. — В этом контексте детальное обсуждение путей перевода наших отношений стратегического партнёрства в практическую плоскость было основной темой переговоров. Мы подчеркнули устойчивую позитивную динамику взаимодействия наших стран в политическом измерении, в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах».

Рахмон отметил что особым объектом внимания стали вопросы расширения спектра двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере: «Речь шла о развитии долгосрочных форм сотрудничества в таких базовых секторах экономики, как промышленность и сельское хозяйство, а также расширении ассортимента взаимного товарооборота с учётом потенциала сторон».

По итогам переговоров официальными делегациями постсоветских республик были подписаны: соглашение между генпрокуратурой Таджикистана и следственным комитетом Белоруссии, соглашение между минкультуры Таджикистана и мининформации Белоруссии о сотрудничестве в области информации; соглашение между минсельхозом Таджикистана и минсельхозпродом Белоруссии о сотрудничестве в области использования генетических ресурсов растений и животных; программа о сотрудничестве в сфере физкультуры и спорта между комитетом по делам молодежи и спорта при правительстве Таджикистана и минспорта и туризма Белоруссии;соглашение между минобразования и науки Таджикистана и минобразования Белоруссии о сотрудничестве в области среднего профессионального образования; исполнительная программа Таджикистана и Белоруссии по научно-техническому и инновационному сотрудничеству на 2019−2020 годы; соглашение о сотрудничестве между агентством государственной службы при президенте Таджикистана и Академией управления при президенте Белоруссии; соглашение о сотрудничестве между торгово-промышленными палатами, а также соглашение о межбанковском сотрудничестве между таджикистанским госбанком «Амонатбонк» и белорусским госбанком «Беларусьбанк».

Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, в ходе встречи с таджикистанским коллегой Александр Лукашенко отметил необходимость коррекции «дорожной карты» двусторонних отношений с целью интенсификации, напомнив Рахмону: «Вы предлагали, что надо подтягивать к этому сотрудничеству Афганистан».

«Думаю, подключится к этим переговорам и Владимир Владимирович Путин. Мы сможем поговорить втроем. Думаю, вы не будете против, у нас также есть вопросы в рамках СНГ и ОДКБ, нашего оборонного союза», — добавил Лукашенко.

Он сообщил таджикскому лидеру, что перед белорусскими аграриями стоит задача выйти на производство новых видов продукции с учетом меняющегося климата. Для этого в Белоруссии высаживаются культуры из Узбекистана и Таджикистана.

Товарооборот под $40 млн по итогам 2018 года не соответствует потенциалу белорусско-таджикского сотрудничества, констатировал белорусский лидер. Он с отметил падение столь мизерного товарооборота.

Лукашенко указал на успешные проекты по сборке в Таджикистан белорусских тракторов «МТЗ», увидел перспективы в поставках белорусских грузовых автомобилей, дорожно-строительной и пассажирской техники, обновлении парка железнодорожных вагонов. По его мнению, двум постсоветским республикам надо работать над увеличением взаимных закупок продовольствия и продукции легкой промышленности, развивать сотрудничество в области племенного животноводства.

Белорусский политик обратил внимание, что Белоруссия и Таджикистан достигли успехов в научно-технической сфере, динамично развиваются отношения в гуманитарной сфере, в белорусских вузах обучаются более 500 таджикских граждан. Особое значение он придал развитию отношений с Таджикистаном в сфере культуры.

Характеризуя подписанный с Рахмоном договор о стратегическом партнерстве, Лукашенко сказал: «Это исторический момент, это выход в космос, если хотите, в отношениях между двумя государствами».