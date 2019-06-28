Ростов-на-Дону, , 17:02 — REGNUM

В ростовской администрации произошли очередные кадровые изменения. Новым директором департамента экономики стала Полина Коростиева, ранее работавшая заместителем руководителя. Об этом ИА REGNUM проинформировали в городской мэрии.

Известно, что чиновница приступила к обязанностям ещё 25 июня, но распространить эти сведения мэрия решилась только сегодня, 28 июня.

Сообщается, что в различные годы замещала должности в министерстве экономики Ростовской области, департаменте развития малого и среднего предпринимательства и туризма Ростовской области. В течение последних двух лет занимала должность заместителя главы департамента экономики города-миллионника.

ИА REGNUM напоминает, что бывший глава Ленинского района Ростова-на-Дону Александр Новицкий с 18 июня работает в должности заместителя главы администрации города, курируя организационно-правовые и кадровые вопросы.

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