28 июня 2019 | Время чтения 20 мин

Арташес Гегамян, , 16:40 — REGNUM

Итак, 25 июня 2019 года Апелляционный уголовный суд г. Еревана постановил отменить решение суда первой инстанции об освобождении из-под ареста второго президента Республики Армения (далее РА) Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя, и постановил вновь взять его под стражу. Судья А. Даниелян огласил приговор: «Решение суда первой инстанции 18.05.2019 года отменить. Личные гарантии в отношении обвиняемого Роберта Кочаряна в качестве меры пресечения отменить и применить в его отношении арест». Напомним читателям, что 18 мая т.г. Суд общей юрисдикции г. Еревана под председательством Давида Григоряна изменил меру пресечения экс-президенту РА Роберту Кочаряну и выпустил его на свободу под поручительство президента Арцахской Республики (прежнее название — Нагорно-Карабахская Республика) Бако Саакяна и его предшественника на этом посту Аркадия Гукасяна. Заметим, что с июля 2018 года Роберт Седракович уже в третий раз заключается под стражу. Не скрою, что в день оглашения приговора Апелляционного суда был велик соблазн мне самому на конкретных фактах обосновать всю абсурдность обвинений, вменяемых первому президенту Нагорно-Карабахской Республики, второму президенту РА Р. Кочаряну. Однако я воздержался от подобного действа по той простой причине, что с этой задачей на высоком профессиональном уровне уже на протяжении года безупречно справляются его адвокаты. Более того, мне самому уже не раз в ранее опубликованных статьях приходилось на конкретных примерах доказывать, что предъявленные обвинения и судилище над Р. Кочаряном — это сфабрикованное политическое преследование, пример классической политической вендетты, а его невиновность, уверен, что в самое ближайшее время при первом же беспристрастном судебном разбирательстве будет доказана. Заметим, что за прошедшие после оглашения приговора три дня все медиапространство РА было заполнено взаимоисключающими оценками произошедшего. При этом следует отметить, что мнение подавляющего большинства профессионалов в области юриспруденции склонялось к выводу о безосновательности вердикта Апелляционного суда, в то время как приверженцы «народного премьера» Никола Пашиняна не скрывали своего дикого восторга от случившегося и сие решение Апелляционного суда преподносили обществу как очередную победу «бархатной революции» (имея в виду государственный переворот апреля-мая 2018 года). Не скрою, что в режиме реального времени внимательно наблюдая за судебным процессом порою у меня возникало чувство омерзения. Одно только театрализованное представление, разыгранное властями РА, красноречиво свидетельствует об аморальности нынешних властей. Речь о том, что на заседание Апелляционного суда, рассматривавшего вопрос о личных гарантиях действующего и бывшего президентов Арцахской Республики в отношении Роберта Кочаряна, были специально приглашены сломленные невосполнимой утратой и горем родные и близкие жертв трагических событий 1−2 марта 2008 года. Цель властей сколь низменна, столь же примитивно проста — отвлечь внимание общественности от сути дела. Напомним читателям, что после состоявшихся 19 февраля 2008 г. президентских выборов в РА сторонники одного из кандидатов в президенты, то бишь первого президента РА Левона Тер-Петросяна, отказались признать решение Центральной избирательной комиссии о победе Сержа Саргсяна и подстрекаемые командой Л. Тер-Петросяна при активном участии Никола Пашиняна и КО вышли на массовые протестные акции, при этом допустили противоправные действия и беспорядки, в результате которых погибли 10 граждан, в том числе трое полицейских, около 200 человек получили ранения. Читатель может задаться вопросом: а почему я так резко охарактеризовал сам факт приглашения на заседание Апелляционного суда родных и близких граждан Армении, трагически погибших в те дни. Ответ очевиден: действия «народного премьера» и Ко нацелены на всяческое углубление раскола в армянском обществе, при этом они не гнушались распространением откровенной лжи, умело манипулируя настроениями надломленных горем людей. Повторюсь, на этом заседании обсуждался вопрос об отмене ранее принятого решения об освобождении Роберта Кочаряна из-под ареста с учетом поручительства действующего и бывшего президентов Арцахской Республики. Данное заседание Апелляционного суда еще и еще раз отметим, что не рассматривало обстоятельства гибели 1−2 марта 2008 года наших граждан.

Армения

Не буду томить читателей дальнейшими подробностями на этот счет, отмечу лишь — события последних трех дней со всей убедительностью свидетельствуют о том, что кукловоды государственного переворота и на сей раз добились поставленной цели. А цель их заключалась в том, чтобы, использовав сей судебный фарс, отвлечь внимание политического класса Армении, да и армянского общества в целом (инициированием дебатов, политических дискуссий, разного рода экзотических акций), от развенчивания многоходовой комбинации западных стратегов, главный замысел которых в дестабилизации ситуацию в южном подбрюшье России. Признаемся, что первый шаг на этом пути был сделан осуществлением государственного переворота в апреле-мае 2018 года. В арсенале недругов России и Армении давно апробированные в ходе цветных революций в Киргизии, Грузии, на Украине технологии по расшатыванию устоев государственности, в нашем случае, армянской государственности, нагнетанием атмосферы недоверия между двумя армянскими государствами — Республикой Армения и Арцахской Республикой, насаждением в армянском обществе обстановки полного непонимания сути происходящего. А это неизбежно создаст благодатную почву для развязывания Азербайджаном военной агрессии против Арцаха с надеждой реализовать вожделенную цель их поводырей — возвращение Азербайджану контроля над 105 километровой границей с Исламской Республикой Иран. В настоящее время этот участок границы находится в поясе безопасности Арцаха и охраняется его вооруженными силами. И сегодня не приходится сомневаться, что этот участок границы, контролируемый вооруженными силами Арцаха, в свете событий, разворачивающихся вокруг Ирана, имеет исключительно важное значение как для США и Израиля, так и, бесспорно, для Турции. Стало быть, азербайджанская сторона уверена в абсолютной поддержке этими странами любых своих действий, которые в конечном итоге откроют возможность проведения военной операции с целью обеспечения контроля над 105 километровой арцахо-иранской границей. Именно с этих позиций следует рассматривать следующие строки из интервью министра иностранных дел Азербайджана Э. Мамедъярова интернет порталу Media. az от 25 июня 2019 года под заглавием «Эльмар Мамедъяров: В целом встреча в Вашингтоне была полезной». Что имеется в виду? Так, в ответ на вопрос корреспондента — в заявлениях и комментариях, распространяемых после встречи, отмечается, что сопредседатели представили вниманию обеих сторон некие предложения. Что Вы можете более развернуто сказать по этому поводу? — Мамедъяров сказал: «Здесь прежде всего следует отчетливо представлять, что освобождение оккупированных территорий Азербайджана и возвращение туда азербайджанских вынужденных переселенцев является одним из ключевых элементов во всех обсуждавшихся до сих пор документах по урегулированию конфликта». Я специально не остановился на вопросе возможности размещения миротворческих сил в зоне конфликта, так как это сообщение было подробно освещено ИА REGNUM в статье Станислава Тарасова «В Нагорном Карабахе могут появиться международные миротворцы» от 24 июня т.г. Далее, напомним читателям, что 30 мая т.г. интернет портал 1NWES. AZ опубликовал статью руководителя администрации президента Азербайджанской Республики Рамиза Мехтиева, в которой муаллим Рамиз, в частности, пишет: «Итак, переселенческая политика, осуществляемая царской Россией и советской властью на протяжении двух веков, привела к существенному изменению демографического ландшафта региона. Завершающим аккордом этого процесса стало изгнание в 1988—1993 годах более 250 тысяч азербайджанцев из Армении и около 700 тысяч азербайджанцев из Нагорного Карабаха и семи оккупированных районов Азербайджана (посыл очевиден, около миллиона азербайджанцев будут заселены в зоне безопасности и самом Арцахе — А.Г.)». Здесь воображение муаллима Рамиза, вне всякого сомнения, сильно зашкаливает. В Армении и в зоне безопасности Арцаха, да и в самом Нагорном Карабахе проживало не более 300 тысяч человек азербайджанской национальности, то есть на 70 тысяч человек меньше, чем вынужденные переселенцы армянской национальности, которые проживали в Нахичеванской АССР, в Баку, Кировабаде (ныне Гянджа), Шеки, Шемахинском, Закатальском, Ханларском и других армянонаселённых районах Азербайджанской ССР. Так, по данным Всесоюзной переписи населения 1979 года, в Азербайджанской ССР проживало 475 786 армян, а спустя 10 лет, по данным Всесоюзной переписи населения 1989 года, число армян, проживающих в Азербайджанской ССР составляло 390 505 человек. В настоящее же время число армян, проживающих в Азербайджане, составляет порядка 170 человек, из которых 104 проживают в Баку, остальные — в сельских местностях.

При этом муаллим Рамиз, говоря об «изменении демографического ландшафта региона», почему-то скромно умалчивает эту официальную статистику, хранит молчание относительно ему-то хорошо известного письма от 26 апреля 1920 года председателя Великого национального собрания Турции Мустафы Кемаля российскому советскому правительству о совместных операциях против Армении. Приведем выдержку из этого письма: «Ангора, 26 апреля 1920 г. … Второе. Если советские силы предполагают военные операции против Грузии или дипломатическим путем, посредством своего влияния заставят Грузию войти в союз и предпринять изгнание англичан с территории Кавказа, Турецкое правительство берет на себя военные операции против империалистической Армении (и эти кощунственные строки «об империалистической Армении» написаны спустя всего лишь 5 лет со дня начала Геноцида армян в Османской империи, который продолжался и при фактическом руководстве Турцией со стороны Мустафы Кемаля вплоть до 1923 года — А.Г.) и обязывается заставить Азербайджанскую республику войти в круг советских государств» (vstrokax.net/istoriya/predlozhenie-kemalya-k-rossii). Спустя полгода предложение Мустафы Кемаля принял к исполнению лично Иосиф Сталин. Так, 9 ноября 1920 года Сталин, выступая на объединённом заседании ЦК АКП (б) (Азербайджанской коммунистической партии большевиков), Кавбюро ЦК РКП (б) (Российской коммунистической партии большевиков), Азревкома и Бакисполкома, сказал: «Если хотят узнать, кому принадлежат долина Зангезур и Нахичевань, то теперешнему правительству Армении их передавать нельзя, будет советская, тогда можно будет». Впоследствии, 30 ноября 1920 года правительство Советского Азербайджана выступило с обращением «Всем, всем, всем!», в котором председатель ревкома Азербайджана Нариман Нариманов и народный комиссар по иностранным делам Мирза Гусейнов объявили для сведения всего мира о прекращении территориальных споров с Арменией и о признании Нагорного Карабаха, Зангезура и Нахичевана составной частью Советской Армении. В их обращении говорилось: «От имени Советской Социалистической Республики Азербайджана объявите армянскому народу решение Ревкома Азербайджана от 30 ноября: рабоче-крестьянское правительство Азербайджана, получив от имени восставших крестьян радостную весть о провозглашении Армении Советской Социалистической Республикой, приветствует победу братского народа. С сегодняшнего дня объявляются ликвидированными споры о границах между Арменией и Азербайджаном. Нагорный Карабах, Зангезур и Нахичевань считаются частью Армянской Социалистической Республики » (подчеркнуто мной — А.Г.). Далее, несмотря на шантаж и давление на членов пленума Кавказского бюро РКП (б), 4 июля 1921 года постановление о включении Нагорного Карабаха в состав Советской Армении становится предметом обсуждения пленума. Заметим также, что при обсуждении этого вопроса выявились две точки зрения, поэтому на голосование были поставлены три варианта решения: «а) Карабах оставить в пределах Азербайджана». За это решение голосуют: сам Нариман Нариманов, грузинский национал-уклонист Филипп Махарадзе и в те годы убежденный сталинист Амаяк Назаретян. Против: Георгий Орджоникидзе, Александр Мясников, Сергей Киров и Яков Фигатнер; «б) плебисцит провести во всем Карабахе с учетом всего населения, как армян, так и мусульман». За это предложение голосуют: Н. Нариманов и Ф. Махарадзе; «в) Нагорную часть Карабаха включить в состав Армении». За то, чтобы «плебисцит провести только в Нагорном Карабахе, то есть среди армян» голосуют: Г. Орджоникидзе, А. Мясников, Я. Фигатнер, С. Киров, А. Назаретян. Пленум ЦК РКП (б) выносит постановление: «Нагорный Карабах включить в состав ССР Армении, «плебисцит провести только в Нагорном Карабахе». После принятия этого постановления руководство Азербайджана не сдается и требует «ввиду той важности, которую имеет карабахский вопрос для Азербайджана», перенести его окончательное решение в ЦК РКП (б), то есть решение этого вопроса по существу оставить на усмотрение Иосифа Сталина, руководившего в те годы ЦК РКП (б). Передавать вопрос на усмотрение ЦК РКП (б) не понадобилось. На следующий же день, 5 июля 1921 года Сталин сам явился на новое заседание пленума Кавбюро РКП (б), которое под его же жестким давлением приняло прямо противоположное ранее принятому решение, ничего общего не имеющее с провозглашенными принципами и нормами международного права (имеется в виду тот факт, что партийный орган третьей страны, Советской России, принимает решение по территориальным вопросам двух других стран — А.Г.), Нагорный Карабах оставить в пределах Азербайджанской ССР (https://poisk-ru.ru)». Я специально столь подробно изложил события тех лет, которые впоследствии стали источником Нагорно-Карабахского конфликта. Думаю, что сия предыстория убедительно подтверждает тот факт, что решение Верховного Совета Нагорно-Карабахской Республики от 6 января 1992 года о принятии Декларации «О государственной независимости Нагорно-Карабахской Республики», принятое в полном соответствии с Законами СССР, по сути, было объективно востребовано и явилось актом восстановления исторической справедливости, попранной волюнтаристскими действиями Иосифа Сталина. Так вот, Рамиз Мехтиев, хотя и озаглавил свою статью «Армяно-азербайджанской, нагорно-карабахский конфликт: источники проблемы и перспективы урегулирования», к сожалению, либо по незнанию, а скорее по доподлинному знанию настоящих источников проблемы, так и не упомянул в своей статье об этих исторических фактах. Что же, бывает. Для полноты картины отметим также, что фиктивная широкая автономия Нагорному Карабаху обернулась тем, что азербайджанская власть всеми средствами меняла демографию населения в угоду азербайджанским далеко идущим устремлениям, в частности, упомянутым в начале статьи и уже 25 лет, далеко не случайно, повторяемым утверждениям о том, что «освобождение оккупированных территорий Азербайджана и возвращение туда азербайджанских вынужденных переселенцев является одним из ключевых элементов всех обсуждавшихся до сих пор документах по урегулированию конфликта». Естественно напрашивается вопрос: а почему столь сердобольные государственные мужи Азербайджана ни раз не упоминают о вынужденных армянских переселенцах, число которых, по самым скромным подсчетам, доходит до 400 тысяч человек. Но это тема другого анализа. Сейчас же, возвращаясь к опасному с точки зрения национальной безопасности Армении решению Апелляционного суда от 25 июня т.г., заметим, что оно вызвало нескрываемый восторг азербайджанских масс-медиа. Уже не приходится говорить о бурных потоках желчи, изрыгаемой теми же СМИ Апшеронского султаната в связи с интервью Роберта Кочаряна одному из телеканалов Армении 24 июня т.г., то есть за день до его третьего за год ареста. Думается, что армянские, мягко выражаясь, оппоненты Роберта Седраковича так и не уловили один из главных месседжей первого президента Нагорно-Карабахской Республики, второго президента РА, прозвучавший в его интервью. Так, раскрывая собирательный образ граждан Арцахской Республики, через все выступление Роберта Кочаряна красной нитью проходила мысль об арцахцах, как нации-армии, самоотверженно отстаивающей свою так и никогда не покоренную Родину. Годами ранее, еще в 2011 году эту мысль весьма емко и эмоционально выразил выдающийся национальный деятель Армении, Народный депутат СССР светлой памяти Сос Арташесович Саркисян в своем глубоко философском письме, адресованном азербайджанскому интеллигенту. Приведу лишь отдельные выдержки из этого письма, которые и сегодня звучат более, чем актуально. «Вы что, всерьез готовитесь начать войну? Драгоценные мои соседи, не выйдет ничего, кроме невинных жертв. Почему? Вполне ясно: для Вас Карабах — территория, а для нас — святая Родина. Мотивы для войны абсолютно разные, и психологический настрой солдат также разнится. Вообще-то мы, в конце концов, не против, так как, будьте уверены, всерьез думаем о возвращении наших Нахиджевана и Гандзака (речь о Кировабаде и прилегающей области, ныне называемой Гянджой — А. Г.)». Думается, что имеется прямой резон министру обороны Азербайджана внимательно прочитать это письмо полностью и постараться понять смысл слов Соса Саркисяна, а также посмотреть телеинтервью Роберта Кочаряна от 24 июня 2019 года. Конечно, не помешает над этим призадуматься и Апшеронскому султану, который безудержно, складывается впечатление, что для самоутверждения, стал чаще хулить лидеров Нагорно-Карабахской Республики в лице Роберта Седраковича Кочаряна и Сержа Азатовича Саргсяна. Возвращаясь к перлам министра обороны, отметим, что азербайджанский воевода накануне встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана заявил: «международная обстановка не позволяет Азербайджану начать войну».

Уважаемый читатель может недоуменно упрекнуть меня в том, что я почему-то умалчиваю прямо-таки опасные действия властей Армении, которые в крайне сложной международной обстановке, складывающейся вокруг Ирана, в условиях беспрестанно звучащих тревожных заявлений апшеронских ястребов у нас, в самой Армении, проводят политику по дискредитации героев Арцахской национально-освободительной войны. Последний пример в подтверждение сказанному — игнорирование поручительства президентов (действующего и бывшего) Арцахской Республики со стороны Апелляционного суда РА. Здесь можно привести и множество других фактов, свидетельствующих в доказательности подобного утверждения. Однако, думаю, что в этом нет необходимости. Ведь гегемоны государственного переворота апреля-мая 2018 года в Армении их заокеанскими поводырями были приведены к власти именно с целью — ниспровергнув и обесчестив живые символы Арцахской национально-освободительной войны, героев Арцаха в лице Роберта Кочаряна, Сержа Саргсяна, Виталия Баласаняна, Манвела Григоряна, Сейрана Оганяна и многих и многих других героев, подорвать стойкость и убежденность в правоте своих действий по защите Арцаха как в его вооруженных силах, так и у нации-армии. Уважаемый читатель может удивиться, подумав, а почему я об этом пишу столь спокойно, нейтрально? И он будет прав. Мой же ответ прост: Никол Пашинян и Ко, проводя подобную политику по расшатыванию основ армянской государственности, стараясь формировать обстановку недоверия в самом арцахском руководстве и обществе в целом, стремительно приближает свое политическое фиаско, а это, бесспорно, в интересах двух армянских государств. Не менее важен и другой фактор, обусловленный крахом нынешних армянских псевдо-революционеров. Речь о том, что подобное развитие событий со всей убедительностью покажет известному центру силы мировой политики очевидную данность: любой армянский политик, сколь бы изощренно, с использованием самых современных технологий разрушения государств не был бы приведен к власти в Армении, будет обречен на небытие, если посягнет на святая святых — независимость объединенной Армении — Республики Армения и Арцахской Республики.

Вместо послесловия. По сложившейся традиции не хотелось завершать статью на грустной ноте и мне на помощь пришла очередная публикация в главном рупоре антироссийской пропаганды Армении в газете «Жаманак», а также в интернет-издании 1in.am. Так, передовица газеты от 27 июня т.г. была озаглавлена «Республиканская партия Армении предала безразличию послание Роберта Кочаряна» (речь об интервью второго президента РА от 24 июня т.г.). Авторы передовицы взяли на вооружение изначально ими же придуманную якобы главную мысль из часового интервью Роберта Кочаряна, сводящуюся к призыву объединения всех здоровых сил армянского общества, как в Армении, так и в Арцахской Республике, для противодействия разрушительной политике Никола Пашиняна и руководимой им партии «Гражданский договор». Уже само заглавие говорит о том, что ими поставлена задача — тиражированием откровенной лжи отвлечь внимание читателей от весьма серьезных обвинений, изложенных в Заявлении Республиканской партии Армении (далее Заявление). Это Заявление — приговор преступной деятельности «народного премьера» и его клики. Приведу лишь отдельные выдержки из этого серьезнейшего документа:

•Апелляционный уголовный суд грубо нарушил принцип конкурентного судебного процесса и принял исключительно политическое решение.

•Упомянутый процесс не имеет ничего общего с демократией, верховенством закона и независимостью судебной власти.

•Третий арест Роберта Кочаряна — очередное проявление продолжающейся политической мести, что является попыткой отвлечь внимание армянского народа от многочисленных проблем, накапливаемых изо дня в день в стране.

•В стране постоянно поощряется процесс раскола общества, что становится все более опасным на фоне чрезвычайно тревожных региональных вызовов».

Анализируя главные посылы интервью Роберта Кочаряна и Заявления Республиканской партии Армении, могу сказать, что они взаимно дополняют друг друга, а их главный месседж един: Республика Армения в опасности, предотвратить опасность — святой долг всех, кому дороги судьбы объединенной Армении — Республики Армения и Арцахской Республики.

P.S. Когда писал эту статью, на память пришли события двадцатилетней давности, а скорее мое интервью известному писателю и публицисту, тележурналисту и общественному деятелю Меружану Тер-Гуланяну в преддверии выборов в Национальное Собрание РА второго созыва (1999 г.). Блок «Право и Единение» руководить которым было доверено вашему покорному слуге, в то время тесно сотрудничал с командующим армии обороны Нагорно-Карабахской Республики Самвелом Бабаяном. В народе ходила упорная молва о том, что между министром обороны РА Вазгеном Саркисяном и Самвелом Бабаяном есть скрытая вражда. Естественно, что у интервьюера был велик соблазн затронуть эту тему, что он и сделал. Мой ответ был сколь откровенен, столь и прост. Люди, которые прошли через страшные испытания войной, ежедневно смотрели смерти в лицо, подвергали смертельной опасности своих родных и близких — они совершенно другого качества. Их не сломить и не рассорить, так как они подотчетны памяти героически павших своих друзей, их родных и близких. Так вот хотелось бы, чтобы из этого извлекли уроки все те политические шулера, которые в это судьбоносное для Армении и Арцаха время мечтают видеть героев Арцахской национально-освободительной войны Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна по разные стороны баррикад. Что же, как говорится: «Артель напрасный труд», хотя времена НЭП-а уже давно миновали, но сей артель все еще живуч. Я не сторонник политических прогнозов, а посему, не сомневаясь в неотвратимости своих предвидений, могу заявить охочим до расколов в среде патриотов Армении и Арцаха: господа хорошие, ваш удел — плохо пахнущая лужа, или, выражаясь литературным языком, вы в скором времени окажитесь в дерьме. И, как говорится, с наилучшими пожеланиями по достижению предначертанному вами же маршруту.