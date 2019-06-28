Краков, Польша, , 16:12 — REGNUM

Сегодня, 28 июня, в Кракове начинает боевое дежурство Боевая группа Европейского союза, созданная на базе краковского Центра командования сухопутными войсками, Оперативного командования и Главного командования. Кроме Войска Польского, в работе группы примут участие оперативные отделения других стран Вышеградской четвёрки (Чехия, Словакия, Венгрия), а также Хорватии.

Государства Вышеградской группы во главе с Польшей и Хорватия будут нести дежурство полгода, начиная с 1 июля. В церемонии, приуроченной к началу боевого дежурства, принял участие министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Боевые группы Евросоюза предназначены для участия в «гуманитарных, превентивных и стабилизирующих» операциях. В случае принятия решения о направлении группы в кризисный регион, военнослужащие должны быть готовы к действиям в течение 10 дней. Группа может быть направлена к месту действий на расстоянии до 6 тысяч километров от Брюсселя. Группа должна иметь возможность действовать в кризисном регионе не менее месяца, с возможным продлением до 120 дней.

Боевые группы были созданы Военным комитетом ЕС в 2004 году. Обычно они насчитывают до 1500 человек. В реальных операциях они ни разу не применялись. По мнению некоторых, Боевые группы ЕС должны стать зачатком «европейской армии».