Дамаск, , 16:07 — REGNUM

28 июня утром прошел обмен артиллерийскими ударами между подразделениями Сирийской арабской армии и вооруженных сил Турции. Инцидент имел место на северо-западе сирийской провинции Хама. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

Турецкие вооруженные силы выпустили более 15 артиллерийских снарядов по контрольно-пропускным пунктам Сирийской арабской армии на северо-западе Хамы. Сирийская армия в ответ выпустила несколько артиллерийских снарядов по турецкому наблюдательному пункту вблизи небольшого города Шейх-Магер на северо-западе этой провинции. Ни одна из сторон не сообщила о жертвах.

Этот обмен ударами произошел всего через несколько часов после того, как появилось сообщение минобороны Турции о том, что Анкара вызвала российского военного атташе в связи с обстрелом сирийской армией турецкого наблюдательного пункта в Шейр-Магере, который был ранее. В результате обстрела наблюдательного пункта один турецкий военнослужащий погиб, а трое других военнослужащих были госпитализированы.

Некоторые российские эксперты считают, что Турция не уйдет из провинции Идлиб и продолжит поддерживать Сирийскую свободную армию и прочие группировки. К столетию Лозаннского соглашения 1923 года Анкара собирается упрочить свое влияние в регионах, которые ранее входили в Османскую империю: Сирии, Ираке и Грузии.