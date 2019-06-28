Грозный, , 16:05 — REGNUM

В Чеченской Республике открылся военно-технический форум «Армия-2019». Местом для его проведения стал парк «Патриот», на площадке которого представлено более 20 единиц военной и специальной техники, стоящей на вооружении мотострелкового соединения Южного военного округа в Чечне, сообщили ИА REGNUM 28 июня в пресс-службе ведомства.

Посетителям выставки продемонстрировали бронеавтомобиль «Тигр», бронетранспортеры БТР-82А, КамАЗ-6550, багги, четырехколесные мотовездеходы, автоматические и противотанковые гранатометы. Некоторые виды техники можно было даже опробовать самим, для чего для зрителей были организованы занятия по вождению.

Кроме того, в ходе мероприятия были проведены реконструкция одного из сражений времен Великой Отечественной войны и соревнования по практической стрельбе.

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Стоит отметить, что международный военно-технический форум «Армия-2019» будет проходить и в других субъектах Северо-Кавказского федерального округа. Показы техники будет продолжены до 30 июня.

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