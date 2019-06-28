28 июня 2019 | Время чтения 5 мин

Соединенные Штаты Америки ни на минуту не оставят в покое страну, стоящую на первом месте в мире по разведанным запасам нефти, которые по состоянию на 2017 год равны 300 миллиардам баррелей. Данных запасов при сохранении уровня добычи 2017 года хватит на 341 год.

Владимир Васильев, , 16:39 — REGNUM

Совершенно недавно, 19 июня 2019 года, газета The Washington Post со ссылкой на свои источники среди американских чиновников написала о том, что президент США Дональд Трамп потерял интерес к Венесуэле. Трамп даже перестал упоминать Каракас в своем Твиттере, что также косвенно указывает на потерю его интереса к данному вопросу.

Кукловод Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Чиновники сообщили изданию, что, по мнению Трампа, советник по национальной безопасности Джон Болтон и главный специалист по Латинской Америке Маурисио Клэйвер-Кароне ошиблись с оценкой ситуации в этой стране. Трамп уверен, что власти Венесуэлы смогли переиграть его помощников и специалистов. Кроме этого, Дональд Трамп потерял доверие к венесуэльской оппозиции во главе с Хуаном Гуайдо. Есть основания полагать, что оппозиция выдавала желаемое за действительное, что в конечном итоге привело к неверной оценке обстановки.

Трамп полагал, что смена власти в Венесуэле должна пройти легко, однако ситуация развивается по другому сценарию. Газета также подчеркнула, что в настоящее время администрация американского президента продолжит давление на Венесуэлу в рамках долговременной стратегии.

Вице-президент США Майк Пенс и Хуан Гуайдо

Оценка Дональда Трампа ситуации в Венесуэле подтверждается новыми фактами, которые 26 июня 2019 года обнародовал министр связи, туризма и культуры Венесуэлы Хорхе Родригес. Речь идет о попытке вооруженного захвата власти в стране 30 апреля 2019 года.

Оказалось, что та картинка, которая подавалась СМИ, была далека от реальности. Показывались протесты оппозиции, на сторону которой перешло, по разным оценкам, от 70 до 300 представителей силовых структур Венесуэлы. Мятеж был подавлен в этот же день. Также стало известно о переходе на сторону оппозиции генерального директора Боливарианской службы национальной разведки (SEBIN) Мануэля Кристофера Фигуера, который выпустил на свободу находящегося под домашним арестом известного оппозиционного деятеля, бывшего мэра Каракаса Леопольдо Лопеса.

Министр связи, туризма и культуры Венесуэлы Хорхе Родригес обнародовал видео и доказательства, содержащие более подробную информацию о неудавшейся попытке переворота 30 апреля, включая разделение внутри оппозиционных сил, которое было фактором провала плана. Были представлены факты участия правительств Колумбии, Чили и США в финансировании переворота и непосредственного участия в нем оперативников иностранных государств. Оказалось, что это была тщательно спланированная специальная операция, внешним прикрытием которой должны были послужить массовые протесты оппозиции.

Венесуэльское правительство располагает видеозаписями семи встреч заговорщиков, всего 59 часов видеозаписей. Их разработка велась 14 месяцев. Заговорщики планировали захватить военную базу Ла-Карлота, склады с оружием и военный аэропорт в Каракасе. Предполагалось физическое уничтожение президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги, а также других высокопоставленных чиновников. Для этих целей планировалось использовать наемников из США, Израиля и Колумбии.

Оппозиционные протесты в Венесуэле (cc) PP Comunidad de Madrid

Оппозиционеры собирались привести к власти генерала Рауля Бадуэля, экс-министра обороны Венесуэлы, и объявить его президентом страны. Рауль Бадуэль с 2009 года сидит в тюрьме за коррупционные преступления. Это бывший сторонник Уго Чавеса, перешедший на сторону оппозиции.

Хорхе Родригес рассказал, что у заговорщиков также были планы переворота в руководстве оппозиции против Хуана Гуайдо, который незаконно объявил себя «временным президентом» Венесуэлы 23 января 2019 года. Однако Гуайдо заплатил другому оппозиционному деятелю, чтобы гарантировать, что бывший генерал Бадуэль не будет освобожден, поскольку Бадуэль был главой конкурирующей оппозиционной фракции.

Таким образом, прибытие 23 марта в Венесуэлу российской военной делегации из 99 человек во главе с начальником Главного штаба Сухопутных войск — первым заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками РФ генерал-полковником Василием Тонкошкуровым было совершенно не лишним. Теперь понятно, почему этот факт вызвал такую истерику у политического истеблишмента США и их союзников: они почувствовали, что их планы по свержению законного правительства Венесуэлы находятся под угрозой.

Казалось бы, всё идет нормально и ситуация в стране будет улучшаться. Газета The Washington Post пишет, что Трамп потерял интерес к Венесуэле и будет применяться стратегия осады.

Дональд Трамп

Однако, как оказалось, спецслужбы США интереса к данному вопросу не потеряли. В ходе второй пресс-конференции 27 июня 2019 года, кроме подробностей попытки переворота 30 апреля, министр связи, туризма и культуры Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил о предотвращении следующей попытки переворота, которая должна была состояться 23−24 июня 2019 года. В его подготовке подозревается 13 человек, проведены аресты.

27 июня выступил генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб и заявил, что прокуратура начала расследование очередной попытки госпереворота. Оно проводится в отношении гражданских лиц и военных в отставке. По словам Тарека Виляма Сааба, это диверсионная группа во главе лидером оппозиции Хуаном Гуайдо.

Что интересно, не прошло и двух месяцев после попытки государственного переворота 30 апреля 2019 года, как на 23−24 июня планируется очередная попытка свергнуть законную власть Венесуэлы. Российский МИД обратил внимание, что всё это происходит на фоне идущего диалога между оппозицией Венесуэлы и правительством при посредничестве Норвегии.

Конечно же, в данном случае действующие венесуэльские власти в очередной раз доказали свою способность контролировать политическую ситуацию в государстве. И на крайний случай для президента Венесуэлы Николаса Мадуро возможен вариант введения чрезвычайного положения в стране.

Армия Венесуэлы Mil.ru

Но не стоит расслабляться. Вся эта череда событий убеждает только в одном — враг не дремлет, а ведет целенаправленную подрывную работу. Законному правительству Венесуэлы не следует доверять инициативам США и их сателлитов по налаживанию диалога с оппозицией. Все эти трюки используются лишь для отвлечения внимания от подготовки очередных спецопераций по свержению законной власти.

Соединенные Штаты Америки ни на минуту не оставят в покое страну, стоящую на первом месте в мире по разведанным запасам нефти, которые по состоянию на 2017 год равны 300 миллиардам баррелей. Данных запасов при сохранении уровня добычи 2017 года хватит на 341 год.