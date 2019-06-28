Чебоксары, , 15:36 — REGNUM

За Чувашский государственный ансамбль песни и танца, где ликвидируют оркестр народных инструментов под предлогом «максимального задействования творческого потенциала артистов», вступился депутат Госдумы, лидер чувашского отделения партии «Справедливая Россия» Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Он направил открытое письмо главе Чувашии Михаилу Игнатьеву с просьбой «с особым вниманием» отнестись к «нездоровой обстановке» в госансамбле, где начато «уничтожение наследия», которое создавалось десятилетиями. Обращение опубликовано на сайте партии.

Открытое письмо депутата Госдумы Олега Николаева главе Чувашии Михаилу Игнатьеву Chuvashia.spravedlivo.ru

Отмечается, что открытое письмо Михаилу Игнатьеву было направлено «с учётом многочисленных обращений» жителей Чувашии, обеспокоенных тем, что «в последнее время под предлогом «экономической целесообразности» осуществляется разрушение национального музыкального искусства». И сейчас «угроза фактической ликвидации нависла» над Чувашским государственным академическим ансамблем песни и танца, который является «истинно народным коллективом» и «достойным представителем древнего чувашского народа».

Ю. В. Васильева, вынуждая написать заявление об увольнении по собственному желанию». Депутат Госдумы, лидер чувашских справороссов Олег Николаев "Однако с 2016 года в жизни ансамбля стали происходить негативные изменения, которые характеризуются некомпетентным вмешательством в профессионально-творческую деятельность коллектива со стороны руководства министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики. Начато уничтожение наследия, которое создавалось десятилетиями. Под видом реорганизации структуры ансамбля, направленной на «повышение» эффективности его деятельности, а также «оптимизации» расходования бюджетных средств на его развитие творческим работникам стали выдавать уведомления о сокращении штата работников. Вместо опытных и заслуженных руководителей ансамбля назначаются совершенно некомпетентные люди, которые по указанию высокопоставленных покровителей бездарно проводят реорганизацию, перераспределение ставок с хорового состава в пользу танцевального, приняли решение об уничтожении оркестра народных инструментов, организовали неприкрытую травлю многолетнего художественного руководителя ансамбля, народного артиста Российской Федерации, вынуждая написать заявление об увольнении по собственному желанию».

Открытое письмо депутата Госдумы Олега Николаева главе Чувашии Михаилу Игнатьеву Chuvashia.spravedlivo.ru

Парламентарий просит Михаила Игнатьева не допустить ликвидации госансамбля, а оказать его коллективу «государственную поддержку и помощь для дальнейшего развития профессионального творчества, особенно в год его 95-летия и накануне 100-летия образования» Чувашии, которое отмечается в 2020 году.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в новом творческом сезоне Чувашский государственный ансамбль песни и танца, который ранее гремел не только по всей стране, но и активно гастролировал за рубежом, останется без оркестра народных инструментов. 26 июня музыкантам раздали уведомления о «сокращении штата работников», а в качестве нового места работы музыкантам предложили стать танцорами или хористами и даже главными балетмейстером или хормейстером. Наблюдатели не исключают, что за госансамблем, который в этом году отмечает 95-летие и стал одним из символов национальной культуры, оптимизация может распространиться и на другие учреждения.