Джакарта, , 15:27 — REGNUM

Заместитель главы Банка Индонезии Доди Буди Валуйо заявил, что участники мирового рынка ожидают позитивных результатов от встречи президента США Дональда Трампа и главы Китая Си Цзиньпина в кулуарах саммита G20 в Осаке (Япония), сообщает Antaranews.

«Если результаты саммита в Осаке будут положительными, конечно, будет рост мировой экономики», — заявил замглавы Банка Индонезии в Джакарте 28 июня.

«Надежда 50 на 50, но существует вероятность того, что будет достигнуто соглашение, которое приведет к урегулированию», — добавил Доди Буди Валуйо.

По его словам, переговоры глав США и Китая в мирном ключе могут дать новый импульс для восстановления международной торговой деятельности, а цены на сырье больше не будут колебаться.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что на саммите G20, который стартовал в Осаке 28 июня 2019 года, «абсолютно возможно» заключение торгового соглашения с КНР.

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