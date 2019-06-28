Псков, , 15:17 — REGNUM

Координатор правительства ФРГ по сотрудничеству с Россией Дирк Визе предложил России «вместе работать над облегчением визового режима». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 28 июня, на открытии Ганзейского форума приграничного сотрудничества «Путь навстречу», который открылся в рамках 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове.

Дирк Визе отметил важность укрепления молодёжного обмена, сотрудничества между гражданскими обществами и приграничного сотрудничества.

Давайте вместе работать над тем, как мы можем способствовать облегчению визового режима. М ожет быть, со временем нам удастся добиться того, чтобы вопрос виз был и вовсе снят» Координатор правительства ФРГ по сотрудничеству с Россией Дирк Визе ожет быть, со временем нам удастся добиться того, чтобы вопрос виз был и вовсе снят»

Эти его слова участники форума встретили аплодисментами.

Визе поблагодарил Псков за «беспрецедентное гостеприимство» и пригласил всех участников форума на 40-е Международные Ганзейские дни в его родной немецкий город Брилон.

Президент Ганзейского союза Нового времени, мэр города Любек (Германия) Ян Линденау подхватил предложение Визе об упрощении визового режима.

Президент Ганзейского союза Нового времени Ян Линденау «Сотрудничество между людьми гораздо важнее правил, которые установлены при пересечении границ государств».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пскове 27 июня торжественно открылись 39-е Международные Ганзейские дни Нового времени. К этому событию приурочен форум приграничного сотрудничества, в котором принимают участие представители Германии, Нидерландов, Финляндии, Польши, Швеции, Латвии и Эстонии.