Осака, Япония, , 15:03 — REGNUM

Президент Китая Си Цзиньпин пообещал Индонезии взаимовыгодное сотрудничество в будущем, сообщает Antaranews.

«В следующем году исполнится 70 лет с момента установления дипломатических отношений между Китаем и Индонезией. Мы должны продолжать развивать взаимовыгодные отношения в новой эре», — заявил Си Цзиньпин во время двусторонней встречи с президентом Индонезии Джоко Видодо в кулуарах саммита G20 в Осаке 28 июня.

Глава КНР также поздравил Джоко Видодо с победой на президентских выборах 2019 года.

«В первый период правления президента Индонезии Джоко Видодо поддержка Китая Индонезии продолжала развиваться, особенно это принесло пользу жителям двух стран», — отметил Си Цзиньпин.

Со своей стороны, Джоко Видодо также поздравил правительство КНР с проведением международного форума «Один пояс — один путь», который прошел в Пекине с 25 по 27 апреля 2019 года.

«Поздравляем с успешным проведением форума и приносим свои извинения за то, что мы не смогли принять в нем участие из-за проведения всеобщих выборов в стране», — заявил Джоко Видодо.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на саммите G20 в Осаке глава Индонезии Джоко Видодо также встретится с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Читайте также: Глава Индонезии прибыл в Японию на саммит G20