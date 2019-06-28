Ереван, , 14:55 — REGNUM

Власти Армении и Азербайджана обменялись пленными. Как сообщает пресс-служба ереванской делегации Международного комитета Красного Креста (МККК), передача состоялась 28 июня на участке границы в районе Иджевана (Каян) при посредничестве представителей МККК.

Завен Карапетян

Представители МККК в период пребывания граждан в странах регулярно посещали их, проверяли условия содержания и обеспечивали связь с семьей.

Речь идет о гражданине Армении Завене Карапетяне и гражданине Азербайджана Эльвине Ибрагимове.

Завен Карапаетян был задержан властями Азербайджана 20 июня 2017 года на границе Армении и Азербайджана. Позже военное ведомство Азербайджана распространило видеозапись допроса мужчины в гражданской одежде, на которую надет бронежилет турецкого образца. На записи мужчина, явно не в себе, на ломаном армянском дает показания, причем из-за плохой записи слышны не все слова. В числе прочего мужчина заявляет, что он из села Довех Ноемберянского района. Однако, в этом селе никогда не проживал человек с таким именем и фамилией. Выяснилось, что такой человек проживал в Ванадзоре. Выпускник детского дома Завен Карапетян, по характеристике знакомых, имеет проблемы с психикой. Последние несколько лет знакомые не имели о нем сведений.

Что касается Эльвина Ибрагимова, то по сообщению пресс-секретаря министра обороны Армении Арцруна Ованнисяна, в ночь на 16 марта 2019 года около 01.30 на оборонительном пункте одной из воинской частей на северо-восточном направлении армяно-азербайджанской границы постовые Вооруженных сил Армении обнаружили и вынуждены были обезвредить неизвестное лицо, которое нарушило государственную границу и пыталось продолжить продвижение, несмотря на предупреждения.

Раненому в ногу нарушителю государственной границы была оказана первая медицинская помощь, после чего тот был доставлен в медучреждение. Согласно обнаруженным при нем документам, нарушителем государственной границы Армении является житель Казахского района Азербайджана 1986 года рождения Эльвин Ибрагимов. Следственным управлением Службы национальной безопасности Армении было возбуждено уголовное дело.

Хотя стороны воздерживаются от термина военнопленный, однако принимая во внимание, что Армения и Азербайджан находятся фактически в состоянии войны, в армянской и азербайджанской прессе употребляется именно этот термин.