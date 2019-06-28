Манама, , 14:58 — REGNUM

Поверенный в делах Ирака был вызван в министерство иностранных дел Бахрейна в связи с нападением на дипломатическое ведомство в Багдаде. Об этом 28 июня передает Associated Press.

Во внешнеполитическом ведомстве сообщили дипломату, что нападение иракских демонстрантов на бахрейнское посольство является «недопустимым и безответственным поведением».

Манама приветствовала осуждение иракским правительством данного акта, также была высказана надежда на то, что ответственные за инцидент понесут справедливое наказание.

Как передавало ИА REGNUM, 27 июня перед зданием посольства Бахрейна в Ираке собрались около 200 манифестантов, недовольных проведением в Бахрейне встречи по палестино-израильскому урегулированию, организованной США. Протестующие ворвались на территорию дипмиссии и выбили стекла в здании, а также сорвали с посольства флаг. Полиция задержала более 50 участников беспорядков.