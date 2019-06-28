Киев, , 14:49 — REGNUM

«Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обязан написать заявление и уйти в отпуск после непрофессиональных переговоров с Кремлем об освобождении украинских моряков». Об этом 28 июня заявила в эфире одного из украинских телеканалов политолог-международник Юлия Осмоловская.

«Такие действия министра дискредитируют и Украину, и президента. Это дает повод Российской Федерации ссылаться на непрофессионализм, некомпетентность и слабость украинской президентской команды», — пояснила Осмоловская.

Она считает, что Климкин должен был предупредить президента Зеленского о российской ноте по украинским морякам и обсудить официальный ответ Киева в узком кругу или на закрытом заседании Совета национальной безопасности и обороны.

«По лучшему профессиональному подходу было бы целесообразно обсудить условия, на которых Россия готова вернуть моряков, обсудить это в узком кругу или на закрытом заседании СНБО. Оценить и определить те риски, на которые ссылается господин Климкин. Я не уверена, что там все так прямолинейно, как он показывает. Можно было наработать те или иные компромиссные варианты, интерпретации тех условий, которые Российская Федерация предлагает, но была бы достигнута главная цель — люди могли бы вернуться в Украину. Именно это и звучит в позиции президента. Он готов рассматривать любые варианты, которые бы обеспечили как можно быстрое возвращение украинских моряков домой и оценивать те риски, которые за собой несёт тот или иной вариант», — добавила Осмоловская.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня Зеленский заявил, что действия Верховной рады и министра иностранных дел Климкина «могут поставить под угрозу возврат наших моряков». Зеленский упрекнул Климкина за то, что тот направил России ответную ноту по морякам без его ведома и санкции.

«Это привело к тому, что я как президент Украины узнаю информацию о наших международных шагах через Интернет, а точнее сказать из Украинской правды. Я сейчас говорю о ноте, которую мы получили от Российской Федерации относительно возврата наших моряков и о ноте ответа, которую направил МИД. Я в глаза не видел наш ответ на ноту РФ, потому что господин Климкин не считает нужным обсуждать такие вопросы с президентом Украины. А это вопрос безопасности страны, вопрос жизни наших граждан. Все это является приоритетом каждого президента, любого, нравится он кому-то или нет», — возмутился Зеленский.

Он призвал Климкина не делать заявлений от лица Украины.

«Я не понимаю, почему министр, не посоветовавшись со мной, делает утверждения от Украины, как от государства, когда это — компетенция президента. Хочу напомнить, что я лично несу ответственность за внешнюю политику Украины, по Конституции Украины», — пояснил Зеленский.

Президент предложил Климкину «направить ноту родителям моряков, думаю, им будет интересно это услышать».

Напомним, 26 июня МИД Украины ответило на ноту России, в которой РФ попросила у Украины «уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством». В ответе упоминается нота МИД России Украине от 25 июня, в которой «содержится циничное предложение о предоставлении украинской стороной письменных гарантий участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством».

По данным МИД, предложение Кремля «обостряет спор между Украиной и Россией относительно иммунитетов военных кораблей».