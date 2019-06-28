Москва, , 14:39 — REGNUM

Для сохранения международной стабильности очень важно, чтобы президент России Владимир Путин и глава Белого дома США Дональд Трамп регулярно встречались и обсуждали ситуацию в «горячих точках», считает политолог, ведущий эксперт центра актуальной политики Виктор Олевич, комментируя встречу Путина и Трампа на саммите G20.

«Это, безусловно, хорошо для всего мира, для стабильности в мире, — сказал Олевич. — Россия и США две ведущие мировые державы. От того как будут развиваться российско-американские отношения, как Россия и США будут участвовать в различных горячих точках и разрешении различных конфликтов будет зависеть международная стабильность. Поэтому важно, чтобы лидеры наших стран Владимир Путин и американский президент регулярно встречались и обсуждали ситуацию в основных горячих точках — это и Сирия, и разрешение ядерного кризиса вокруг КНДР, это и ситуация связанная с Ираном, Венесуэла и ряд других тем».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 28 июня в Осаке (Япония) завершилась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Переговоры, которые продолжались около полутора часов, прошли в рамках саммита G20.

В ходе встречи глава Белого дома пошутил на тему «российского вмешательства» в выборы.

«Не вмешивайтесь, не вмешивайтесь в выборы», — сказал президент США Путину после того, как присутствующие на встрече американские журналисты стали задавать соответствующие вопросы.