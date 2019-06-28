Минск, , 14:36 — REGNUM

Представители Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) передали сегодня, 28 июня, главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку четырех украинских пленных, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Передача пленных состоялась в аэропорту Минска. Среди освобожденных украинских военных — Дмитрий Великий, Яков Веремейчик, Эдуард Михеев и Максим Горяйнов.

По словам Медведчука, представители ДНР и ЛНР передали ему их паспорта и документы. Ближайшим самолетом они вылетят из Минска на Украину.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня в Минске Медведчук провел переговоры с главами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником, в результате которых удалось достичь договоренности об одностороннем освобождении четырех украинцев. По словам Медведчука, переговоры длились несколько месяцев.

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