Санкт-Петербург, , 14:35 — REGNUM

Министерство обороны РФ и АО «Адмиралтейские верфи» заключили контракт на строительство двух новых подводных лодок проекта 677 «Лада». Документ подписан в рамках Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2019» в Москве, сообщили ИА REGNUM 28 июня в пресс-службе судостроительного предприятия.

Подлодка проекта 677 «Лада» АО «Адмиралтейские верфи»

Подлодки проекта 677 «Лада» относятся к четвертому поколению неатомных подводных лодок, они признаны самыми современными и перспективными с точки зрения боевой эффективности и по другим характеристикам.

Головная лодка этой серии — «Санкт-Петербург» — была передана ВМФ России в апреле 2010 года, сейчас она находится в опытной эксплуатации на Северном флоте. Подводная лодка «Кронштадт» проекта 677 «Лада» спущена на воду в сентябре 2018 года. На этой субмарине завершается наладка систем и оборудования, начаты швартовные испытания.

Третья подлодка серии — «Великие Луки» — заложена в марте 2015 года, сейчас находится на этапе формирования блоков, погрузки и монтажа крупногабаритного оборудования.

«Подписание данного контракта имеет особое значение для Адмиралтейских верфей <…> Подводные лодки четвертого поколения — это наша перспектива, и мы уверены, что будущее неатомного подводного флота за 677 проектом», — заявил генеральный директор АО «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков.

Петербургское предприятие является единственным заводом-строителем кораблей данного класса.

Тактико-технические характеристики подводных лодок проекта 677 «Лада»: скорость подводного хода — 21 узел; дальность плавания в подводном положении со скоростью 3 узла — 650 миль; предельная глубина погружения — 300 м; длина — 66,8 м; ширина — 7,1 м; автономность плавания — 45 суток; экипаж — 35 чел.; количество торпедных аппаратов — 6; боезапас (ракет, торпед, мин) — 18, калибра 533 мм.

АО «Адмиралтейские верфи» — базовое предприятие судостроительной отрасли, центр неатомного подводного кораблестроения России.

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