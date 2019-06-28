Осака, Япония, , 14:28 — REGNUM

Сегодня, 28 июня, на полях саммита G20 в японской Осаке состоялась встреча президента России Владимира Путина, премьер-министра Республики Индии Нарендры Моди и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, сообщается на сайте Кремля.

«Обмен мнениями между нами как ключевыми мировыми экономиками по статусу глобальной экономики, политики и безопасности имеет особое значение», — заявил Нарендра Моди.

По словам Си Цзиньпина, Китай, Россия и Индия — это страны, которые имеют развивающиеся огромные рынки, и есть общая приверженность солидарности и сотрудничеству.

В свою очередь Владимир Путин отметил, что совместная работа в формате Россия — Индия — Китай приносит очевидную пользу как с точки зрения развития и укрепления отношений трёх стран, так и для решение острых международных проблем.

«Россия, Индия и Китай сообща работают в пользу укрепления глобальной стабильности, противодействия терроризму, экстремизму, нарко‑ и киберпреступности, закладывают основы для формирования в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности», — подчеркнул глава Российского государства.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что лидеры России и Соединённых Штатов готовы продолжить обсуждение по широкому спектру вопросов.

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