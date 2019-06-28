Мурманск, , 14:27 — REGNUM

Мурманский областной избирком завершил прием документов от потенциальных кандидатов на пост губернатора. В списке участников предвыборной гонки 15 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в избиркоме.

Выборы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

На кресло главы региона претендуют: врио губернатора Андрей Чибис, член Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Геннадий Тупикин, член КПРФ Михаил Антропов, представитель «Гражданской платформы» Виталий Измайлов, справедливоросс Всилий Буров, член ЛДПР Максим Белов, представитель партии «Альянс зеленых» Михаил Сухотин, а также самовыдвиженцы: Николай Дмитренко, Михаил Зуб, Кариб Гаджимагомедов, Максим Соколов, Николай Богатырев, Дмитрий Еминцев, Сергй Габриелян, Максим Кириленко.

Регистрация кандидатов начнется 9 июля. До этого времени кандидатам, баллотирующимся не от парламентских партий, придется собрать необходимое количество подписей в свою поддержку.

Напомним, выборы губернатора Мурманской области состоятся 8 сентября.