Екатеринбург, , 14:27 — REGNUM

Под Екатеринбургом стартовал военно-технический форум «Армия-2019». Он будет идти до 30 июня, сообщили журналистам в пресс-службе Центрального военного округа.

На форуме представлено более 70 единиц автомобильной и бронетанковой техники, а также ракетно-артиллерийского вооружения. Посетители смогут почувствовать себя в роли сапёра, пострелять из стрелкового оружия, проехать на бронетранспортёре и т.д.

Из новинок, которые представят на форуме в этот раз — автоматизированный комплекс постановки радиоэлектронных помех «Житель». По данным военных, он может обнаружить и подавить разведывательную аппаратуру, которая находится в беспилотных летательных аппаратах, в радиусе 120 км. на любой высоте.

Также среди представленных на выставке новинок — последняя модификация танка Т-72Б3, у которого улучшены боевые характеристики. Кроме того, выставлены вертолёт Ми-8-АМТШ «Терминатор» и ударный вертолет Ми-24 «Крокодил».

Выставка продлится до 30 июня. Участие в ней примут дети-инвалиды и воспитанники детских домов. Торжественное открытие выставки пройдёт 29 июня.