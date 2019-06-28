Киев, , 14:26 — REGNUM

В 2018 году руководитель НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев заработал 286,5 млн гривен или около $11 млн, сказано в годовом отчёте компании «Нафтогаз».

НАК «Нафтогаз Украины» Gov.ua

Большая часть этих денег — премия за «победу» над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже. В целом руководство «Нафтогаза» получили 389,3 млн премий или более $14,8 млн.

Напомним, полученную премию Коболев перевёл матери в США, поскольку, по его словам, на Украине эти деньги у него могут отобрать.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, что руководство Нафтогаза получило премию из несуществующих денег, поскольку спор между «Газпромом» и «Нафтогазом» продолжается, никаких денег от «Газпрома» Украина так и не получила.

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