Москва, , 14:22 — REGNUM

Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства, заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Иван Валентик покидает свой пост. Как сообщил Telegram-канал «Зеленый» змий», он уже написал заявление об увольнении по собственному желанию на имя председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.

Шахматы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Также известно, что о своём решении Валентик уведомил и своих заместителей, а также руководителей управлений Рослесхоза. Это было сделано сегодня, 28 июня, на оперативном совещании.

Факт подачи заявления на увольнение сам Валентик подтвердил.

«Да, такое заявление есть. Я подтверждаю», — цитирует ТАСС слова чиновника.

О причинах ухода с должности не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, распоряжение о назначении Ивана Валентика заместителем министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации — руководителем Федерального агентства лесного хозяйства премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал в октябре 2014 года. Его предшественник Владимир Лебедев был освобождён от должности 9 октября в связи с назначением сенатором от Нижегородской области.