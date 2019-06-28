Исламабад, , 14:16 — REGNUM

Президент Пакистана Ашраф Гани после посещения столицы Пакистана, города Исламабад, прибыл в Лахор, об этом 28 июня сообщает Geo TV.

Ашраф Гани President.gov.af

Здесь глава Афганистана провел встречу с местными чиновниками, в ходе которой обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе и сотрудничество в целях содействия миру.

Напомним, Ашраф Гани прибыл в Пакистан с двухдневным визитом, он провел переговоры с премьер-министром страны Имран Ханом, а также с другими высокопоставленными чиновниками государства.

Одной из тем переговоров было урегулирование длительного конфликта между военными Афганистана и боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).